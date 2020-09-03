نينوى تعلن انشاء جسر سادس يربط جانبي الموصل

2020/09/03 | 09:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة نينوى، الخميس، عن إنشاء جسر سادس في الموصل، يربط جانبها الأيمن بالأيسر.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة بصدد انشاء جسر سادس في الموصل يربط الساحل الايسر بالأيمن، بعد الانتهاء من اعداد التصاميم الهندسية في مديرية طرق وجسور نينوى”.ونوه الجبوري بـ”البدء بتنفيذه خلال الشهرين المقبلين، من مبالغ صندوق اعمار المحافظة، وبالتعاون مع احدث الفرق الهندسية في شركتي “الفاو والسعد”.



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