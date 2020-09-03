الإعلان عن مشروع “العمل اللائق” لتعزيز القدرات الاجتماعية

2020/09/03 | 10:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن عزمها تنفيذ مشروع العمل اللائق، لتعزيز القدرات الاجتماعية والاقتصادية بالتنسيق مع ممثلة الامم المتحدة للمرأة، بينما عملت مع الوكالة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي لتنفيذ مشروع دعم الأسر في المهجر وإعادة إدماجها في المجتمع .وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع العمل اللائق في البلاد، من أجل تعزيزه وإدراجه ضمن مبادئ السياسات الاجتماعية والاقتصادية”.وأضاف باهض، أنه “جرى التنسيق مع ممثلة الأمم المتحدة للمرأة من أجل دعم وتدريب النساء الحاصلات على القروض الميسرة، والتصدي لتحديات سوق العمل، ورفع معدلات التوظيف وتعزيز النمو والحد من العمل غير المنظم، الأمر الذي يؤدي الى تعزيز العمل اللائق في البلاد بطريقة شاملة ومتماسكة، للإسهام في انعاش عمليات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.واشار الى أنه “جرى التنسيق مع الوكالة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي لتنفيذ مشروع دعم الأسر في المهجر وإعادة إدماجها في المجتمع بعد عودتها، بحسب خطة تستمر لمدة ست سنوات متتالية، مع العمل على تعزيز مجالات التعاون المقترحة بين وزارة العمل والوكالة الالمانية للتنمية والتعاون الدولي، والتنسيق المشترك لفتح المركز العراقي الألماني للوظائف والهجرة لإعادة إدماج اللاجئين، فضلا عن مناقشة البرنامج التابع للمشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في البلاد الذي سيتم اعتماده في الاقراض، وضرورة الاسراع بتنفيذه في المناطق المحررة”.



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