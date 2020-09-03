الاتحاد الأوروبي يكشف عن 69 برنامجًا يعمل عليه في العراق بأكثر من 600 مليون دولار

2020/09/03 | 10:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلن سفير الاتحاد الأوربي في العراق، مارتن هوث، أن الاتحاد الأوربي لديه 69 برنامجا يعملا حاليا داخل العراق بقيمة 617 مليون دولار.

وقال هوث، ينهمك الاتحاد الأوروبي بشدة في التعاون مع العراق في 69 برنامجا حاليا بمبلغ كلي يصل الى 617 مليون يورو، مضيفا ان هذه البرامج تتحرك وفق مصالحنا الرئيسة المشتركة للحفاظ على الاستقرار وإعادة بناء العقد الاجتماعي بين المواطن والمؤسسات، من أجل تحقيق هذه الأهداف الستراتيجية.

ونوه إلى أن البرامج تركز على التعاون الإنمائي الأوروبي مع العراق على ضمان التحسينات المستدامة في الحوكمة الديمقراطية وبناء المؤسسات، والتعافي من “داعش” وتثمين رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وإيجاد فرص العمل، ومن المظاهر المهمة الأخرى لمشاركة الاتحاد الأوروبي هو إرسال بعثة استشارية مدنية كبيرة EUAM الى العراق للمساعدة في الإصلاح.

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