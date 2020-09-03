مصرف الرشيد يلغي الشرط المفروض لحصول منتسبي الداخلية والدفاع على سلف

2020/09/03 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن الغاء شرط لحصول منتسبي الدفاع والداخلية على سلف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف : انه “تقرر الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف والذي كان معمول به سابقا والاكتفاء بشريط اخر … Readmore

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