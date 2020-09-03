الرئيس الاسد يشدد على المسؤولين السوريين ضرورة ملاحقة الفساد ومكافحته

2020/09/03 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، (2 أيلول 2020)، المسؤولين إلى ملاحقة الفساد لأن الطريق إلى مكافحته “لا يزال طويلاً”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالزراعة ودعم الإنتاج وقطاع المعلوماتية لتحويل الحصار من “محنة إلى منحة”.وأوضح … Readmore

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