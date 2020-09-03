الصناعة تجهز إقليم كردستان بمبيد الكيموكسيل

2020/09/03 | 10:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مدير عام شركة الفرات للصناعات الكيمياوية والمبيدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن علي قاسم الشمري، الخميس، عن بدء مصنع الطارق للمبيدات التابع للشركة بانتاج مبيد الكيموكسيل لصالح وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان.وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “قام بزيارة للمصنع المذكور والواقع في منطقة الكرمة بقضاء الفلوجة في محافظة الانبار لغرض المتابعة الميدانية لخطوات الانتاج وتذليل كافة المعوقات”.وأضاف أنه “قد تم احالة التجهيز من قبل وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان على الشركة بعد دخولها المنافسة مع شركات رصينة لتجهيز هذا المنتج”، معربا عن امله بأن “يكون هذا التعاون بداية موفقة نحو فتح افاق تعاون كبيرة مع الإقليم”.



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