تظاهرات في البصرة احتجاجا على الربط السككي مع الكويت

2020/09/03 | 10:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعت النائبة عالية نصيف، الخميس، ناشطي ومثقفي البصرة وجميع شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المؤثرة ووجهاء العشائر إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة للربط السككي مع الكويت والتي ستقام اليوم في ساحة الحرية بالبصرة .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “أحرار البصرة اليوم يرفعون صوتهم لرفض النهج الانتهازي الذي تنتهجه الكويت بمساعدة بعض المسؤولين الفاسدين الداعمين لها والمحسوبين على العراق، فاليوم تعبر جماهير البصرة عن رفضها التام لمشروع الربط السككي الذي سيكون شريان الحياة للموانئ الكويتية على حساب الموانئ العراقية”.وأضافت، أن “الوقفة الاحتجاجية التي ستقام عصر اليوم هي ضربة موجعة للحلم الكويتي، فأهالي البصرة رافضون لهذا المشروع، والرفض يعني أنه لن تجرؤ أية جهة على مد سكة في البصرة”.وشددت نصيف على “ضرورة قيام رئيس الوزراء بدعم موقف الشارع البصري وإلغاء فكرة الربط السككي مع الكويت من أساسها، مع أهمية تنفيذ حلم العراقيين وهو ميناء الفاو الكبير الذي سيقوي الاقتصاد العراقي ويفتح الباب أمام موارد وفيرة”.



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