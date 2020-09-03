الرشيد يصدر بيانا بشأن سلف الداخلية والدفاع

2020/09/03 | 10:10 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، الغاء شرط التأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية بشأن منح السلف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اليوم (3 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "المصرف قرر الغاء شرط جلب كتاب تأييد لمنتسبي الدفاع والداخلية لغرض الحصول على السلف والذي كان معمول به سابقا والاكتفاء بشريط اخر راتب او شريط (pos)".

واضاف، ان "هذا القرار اتخذ تقديرا للدور البطولي والتضحية لمنتسبي الوزارتين اعلاه ولتسهيل اجراءات المنح الخاصة بهم وقد وجه المصرف كافة فروعه في داخل وخارج بغداد للعمل بالتعليمات الجديدة"

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