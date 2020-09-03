النقل: مشروع قطار بغداد المعلق سيوفر 10 الاف فرصة عمل

2020/09/03 | 10:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد أكد وزير النقل ناصر الشبلي، ان مشروع قطار بغداد المعلق الذي تم التعاقد على انشاءه مع الشركتين الستوم الفرنسية وهونداي الكورية سيوفر 10 الاف فرصة عمل للشباب.وذكر بيان لوزارة النقل ، ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكد خلال زيارته الى العراق دعمه ومساندته لإنشاء مشروع قطار بغداد المعلق.وكشف وزير النقل، عن قرب افتتاح هذا المشروع العملاق الذي سيقدم خدمة كبيرة لأهالي محافظة بغداد حيث سيستوعب 10000 شاب للعمل فيه ، لافتا الى انه سينجز في فترة قياسية وجيزة.واضاف، ان المشروع يعتبر فرصة استثمارية كبيرة وخطوة حضارية مهمة في بغداد، كونه يخدم التنقل الداخلي للمحافظة.وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اكد في وقت سابق من اليوم الاربعاء، ان بلاده مستعدة لتقديم ومشاركة الخبرات الحديثة والمتطورة والامور الفنية واللوجستية لإنشاء مشروع قطار بغداد المعلق في وقته المحدد.يذكر ان وزارة النقل قد وقعت في وقت سابق، محضر عقد مع وزارة التخطيط لاحالة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق من مجلس محافظة بغداد الى وزارة النقل كونها الجهة القطاعية المختصة.

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