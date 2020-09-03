بالصور.. قصف مباشر لمقر شركة بريطانية مكلفة بأمن مطار بغداد

2020/09/03 | 10:14 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} استهدف صاروخ نوع {كاتيوشا} بشكل مباشر مقر شركة أمنية بريطانية في منطقة القادسية ببغداد.





وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "الصاروخ استهدف مقر الشركة الأمنية البريطانية {G4S} وخلف اضراراً مادية فيها".

وأضف ان "هذه الشركة مكلفة بحماية مطار بغداد الدولي".

عمار المسعودي

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