نائب : وزارة المالية باشرت باعداد مشروع الموازنة للاعوام الثلاثة المقبلة

2020/09/03 | 10:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكدت اللجنة المالية النيابية، على أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت باعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة، فيما اشارت الى أنها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020.وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس , إن “لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بأعداد مشروع موازنة الاعوام […]

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