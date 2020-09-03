الحشد الشعبي يعثر على مضافتين لداعش في الانبار

2020/09/03 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نفذت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، عملية أمنية بحثا عن مطلوبين ضمن المناطق الواقعة على نهر الفرات في الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن” قوة مشتركة من فوج الفرات الأول وحشد الغربية الأول من الحشد الشعبي وفوج طوارئ ٢ و ٢٤ولواء ٣٠ ولواء ٣٢ من الفرقة الثامنة الجيش شرعت بعملية أمنية بحثا عن مطلوبين وتفتيشا لعدد من المناطق الواقعة على نهر الفرات”.وأضاف البيان أن العملية “شملت تفتيش قرى(جباب و نزوه و الزيدية و نهيا و الخور مع الجزر الواقعة على ضفتي نهر الفرات )”، مبينا ان “العملية اسفرت عن العثور على مضافتين وضبط دراجة نارية كان يستخدمها عناصر داعش”.



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