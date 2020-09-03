العراق يستعد لعزل المسجونين بتهم تتعلق بالإرهاب ووزير العدل يقر باكتظاظ السجون

2020/09/03 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير العدل، سالار عبد الستار، الخميس، (03 أيلول، 2020)، أن مشكلة اكتظاط السجون ستحل خلال الاشهر القليلة المقبلة.

وقال عبد الستار في تصريح صحفي، إن "المشكلة ستحل من خلال فصل سجناء الجرائم الارهابية عن الجرائم الاخرى حرصا على تفادي أي اختلاط قد يحصل بينهم".

واضاف، أن "جميع السجون تعاني من الاكتظاظ"، مبيناً أن "سجني أبو غريب والحلة يخضعان لإعادة تأهيل بهدف حل مشكلة الاكتظاظ فيهما وان هذه المشكلة ستنتهي خلال الاشهر القليلة المقبلة بافتتاح بعض السجون".

وكانت وزارة العدل، كشفت في وقت سابق، عن إجراءاتها داخل السجون في ظل تفشي فيروس كورونا، فيما أكدت دعمها لإطلاق اكبر عدد ممكن من النزلاء ضمن اجراءات مواجهة كورونا باستثناء 3 فئات.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير العدل سالار عبد الستار قوله إن "الوزارة شرعت منذ اليوم الأول لتفشي وباء كورونا بتشكيل خلية الأزمة بالتعاون والتنسيق مع الداخلية والصحة وفرق الدفاع المدني لتعفير السجون الإصلاحية وتعقيمها، فضلا عن اتباع كافة النصائح والإرشادات الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء في السجون".

وأضاف، أن "الوزارة أصدرت قراراً بمنع الزيارات في الوقت الحالي والاعتماد على الاتصال الهاتفي للحفاظ على سلامة النزلاء وذويهم".

وبشأن العفو الخاص أكد عبد الستار أن "الوزارة هي جهة إيداع للنزلاء وليست جهة قضائية أو تنفيذية"، مبينا أنه "تم رفع جميع الأسماء المشمولة بقرار العفو الخاص إلى رئاسة الوزراء والتي بدورها تقوم برفعها لرئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم بأسمائهم وإطلاق سراحهم"، مشيرا إلى أنه " تمت مفاتحة رئاسة الجمهورية لشمول أكبر عدد من النزلاء".

ولفت إلى أن "الوزارة تطمح بإخراج أكبر عدد ممكن من النزلاء ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والتخلص من الاكتظاظ الحاصل في السجون على أن تستثني جرائم المادة 4 إرهاب والمخدرات والقتل العمد ضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا والتخلص من الاكتظاظ الحاصل في السجون".

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