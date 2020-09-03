الصَليبُ العظيمُ يُهانْ .. أمامَ الفاتيكان.. - هاتف بشبوش

2020/09/03 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش كنتُ صغيرا أرتادُ مجالس الحسينيات التي تقام في بيت جدي ، فكنت أتبعُ خطباءَ المنابرِ وماخلفهم من رهطٍ طيبٍ ومحبوبٍ ، لكنه جاهل في نفس الوقت حد اللعنة من أمثال ( طه أبو العجائز ، تركي الأعضب ، جلّو أبو المزابل ، حسين فيسة فيسة ) وغيرهم بألقابهم المثيرة للسخرية .



لكنني اليوم كبرت فصرتُ أتبعُ الله وحده ووحده ورميتُ خطباءَ المنابرِ وطفولتي البائسة خلف ظهري.



ومما دعاني الى كتابة هذا المقال هو رؤيتي فيدي ......





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