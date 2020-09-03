2020/09/03 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الورقة الطائفية أصبحت مقززة ومرفوضة لكثرة تكراراتها واستعمالها خلال سبعة عشر عاماً أدت إلى الفشل الذي كان إفرازاته وانعكاسه على الوضع العراقي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على ما يعانيه ويعيشه الشعب العراقي الآن وقد لاحظنا ذلك من خلال ردود الفعل الرافضة لعملية حرق وتدمير أثاث ومحتويات موقع قناة دجلة الفضائية وانفلات السلاح ...



على القوى السياسية استخلاص التجربة من خلال انعكاسها على الشعب العراقي و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الورقة الطائفية من خلال الواقع والتجربة العراقية - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الورقة الطائفية من خلال الواقع والتجربة العراقية - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).