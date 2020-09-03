دبي تطلق برنامجاً يمنح المتقاعدين تأشيرة قابلة للتجديد كل 5 أعوام

2020/09/03 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي برنامج "التقاعد في دبي"، الموجه لكافة المتقاعدين الأول من نوعه على مستوى المنطقة للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، حيث يوفر للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم تأشيرة قابلة للتجديد كل 5 أعوام.

هذا وسيحصل الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمسة أعوام، وذلك عند توفر أحد المتطلبات التالية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20 ألف درهم، أي حوالي حوالي 5500 دولار أميركي، يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أويمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم، أي حوالي 275 ألف دولار، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم، أي حوالي 550 ألف دولار أميركي.

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