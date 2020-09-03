الحشد الشعبي يعلن اعادة اكثر من 5 الاف اسر نازحة الى 3 محافظات

2020/09/03 | 10:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الخميس، عن اعادة اكثر من 5الاف اسرة نازحة الى 3 محافظات خلال 2020.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي نجح من خلال جهود مميزة في اعادة اكثر من 5 الاف اسرة نازحة الى مناطقها المحررة في محافظات (ديالى- كركوك- صلاح الدين) بالتنسيق مع الادارات للمحلية”.واضاف الحسيني،ان” مناطق عدة طالبت بان يكون مسار العودة باشراف من قبل الحشد الشعبي في طوزخورماتو وكركوك ومناطق اخرى بسبب الثقة العالية بالحشد وقيادته واداركهم بانه قوة وطنية تمثل كل اطياف العراق وتعمل من اجل امن واستقرار المحافظات المحررة “.واشار الحسيني الى ان” عودة النازحين تمثل اولوية بالنسبة لنا ونسعى من خلال جهود كبيرة في حل كل الاشكالات ودفع وتيرة العودة للامام”.وكانت الاف الاسر النازحة عادت خلال الاشهر الماضية الى مناطقها المحررة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.



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