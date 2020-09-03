نواب يحذرون الحكومة من عقد اتفاقات خلف الكواليس مع الكرد لتحقيق غايات سياسية

2020/09/03 | 10:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبوها بالسيطرة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان بغداد- وعد الشمري: أكد نوّاب، أمس الأربعاء، إن إقليم كردستان يرفض تسليم واردات جباية المنافذ الحدودية إلى السلطات الاتحادية منذ عام 2003، داعين الحكومة إلى الإسراع في السيطرة على منافذه مع دول الجوار، مشددين على ضرورة وضع هذا الملف على رأس الحوارات السياسية بين الطرفين.وقال النائب ...

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