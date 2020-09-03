وفدان رفيعا المستوى من الاتحاد والديمقراطي يجريان حوارات هامة في بغداد

2020/09/03 | 10:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوصلة الكرد تتجه نحو بغداد مجددا السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي يتواجد وفدان رفيعا المستوى عن الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة رئيسه المشترك لاهور شيخ جنكي والحزب الديمقراطي برئاسة نيجيرفان بارزاني في بغداد، وهو مؤشر على بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع الاحزاب والقوى العراقية، وطي صفحة الخلافات والتوتر التي شابت العلاقة بين بغداد ...

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