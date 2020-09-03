الرئيس الفرنسي: التدخلات الخارجية تضعف العراق وسنقف والمجتمع الدولي الى جانبه

2020/09/03 | 10:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى استعداد بلده لدعم البلاد في مجالات الطاقة والمشاريع الخدمية والعسكرية بغداد-الصباح الجديد أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الأربعاء، دعم فرنسا للعراق وشعبه، محذراً من عواقب التدخلات الخارجية على الدولة والحكومة العراقية. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر بغداد، تابعته الصباح الجديد، إن “العراق يمر بتحديات اقتصادية ...

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