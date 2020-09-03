جبهة النجيفي: نشكك بقدرة الكاظمي على مكافحة الفساد

2020/09/03 | 10:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..شككت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، الخميس، بإمكانية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على مكافحة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى ان نية الكاظمي تشكيل لجنة نزاهة ثانية.وقال القيادي بالجبهة حازم الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكاظمي سيشكل لجنة من مكتبه الخاص ومن المخابرات كلجنة نزاهة غير لجنة النزاهة المعروفة”، مبينا أن “هذه اللجنة ستعمل على تقصي الحقائق ومحاسبة بعض من كبار الفاسدين”.وأضاف الجنابي، أن “هذه الخطوة تحتاج الى تعاون كبير من الرئاسات الثلاث وخصوصا مجلس النواب”.وشكك الجنابي، بـ”قدرة الكاظمي على مكافحة الفساد بسبب قوة الكتل السياسية”، مشيرا إلى انه “لن يتمكن من محاسبة الفاسدين بسبب الاجواء الحالية”.



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