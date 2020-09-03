متنبئ جوي يكشف موعد نهاية موجة الحر في البلاد

2020/09/03 | 10:41 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات حالة الطقس الى استمرار موجة الحر لاسبوعين اخرين، فيما يتوقع وصول موجة اخرى نهاية الاسبوع المقبل، بعد اعتدال الاجواء نسبيا.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور له على فيسبوك، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (3 آيلول 2020) ان الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة مستمر لاسبوعين قادمين على الاقل وربما اكثر، مبينا انه التوقعات لا تزال مستمرة وتشير الى استمرار موجات الرطوبة خلال شهر ايلول الحالي والتي نعيش أولاها هذه الايام .

واضاف ان التوقعات الاولية (القابلة للتغيير) تشير ايضا الى انتهاء الموجة الاولى، وتناقص الرطوبة النسبية في الاجواء اعتبارا من يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل، وتحول مؤقت للرياح الى شمالية غربية، لغاية نهاية الاسبوع لتستقبل مدن الجنوب موجة اخرى وارتفاع جديد للرطوبة اعتبارا من يوم الخميس المصادف 10 ايلول.

واوضح انه لابد من الاشارة الى ان نسبة الرطوبة في الاجواء تتبع اتجاه الرياح، فزيادتها تعني ان مصدر الرياح قادم من الخليج العربي، اما تناقصها احيانا يعني تحولها لاتجاه آخر، لذلك نلاحظ تباين في تسجيل معدلات الرطوبة تبعا لاتجاه الرياح وسرعتها ايضا.

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