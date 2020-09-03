الكشف عن ستراتيجية جديدة بشأن إعداد موازنة الأعوام المقبلة

2020/09/03 | 10:41 - المصدر: NRT عربية

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رسم يمثل الموازنة

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، أنها تنتظر أنها وصول مشروع موازنة العام الجاري 2020، مشيرة إلى ان لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت باعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة.

وقال مقرر اللجنة، النائب احمد الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 3 أيلول 2020، إن "لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بأعداد مشروع موازنة الاعوام 2021 و2022 و2023"، مؤكدا وجود ستراتيجية جديدة من خلال وضع مشروع موازنة لثلاثة اعوام مقبلة.

وأوضح أن "اللجنة المالية بانتظار ارسال مشروع قانون الموازنة للعام 2021، لمعرفة ما تم إنفاقه خلال الـ8 اشهر الماضية، وما هو مخطط لانفاقه وتحصيله من الايرادات والنفقات في الأربعة أشهر المقبلة"، مبينا ان "اللجنة ستباشر بجلساتها واجتماعاتها بهدف بحث المواضيع المالية الراهنة".

وأضاف الصفار، أن "موازنة العام 2021 ملزمة وسيتم تنفيذها، اما موازنتا العامين 2022 و2023 فمخطط لهما، وستجرى التعديلات عليهما في حينها".

وأشار إلى أن " الستراتيجية الجديدة ستتركز على الجانب الاستثماري، و سيتم إكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي".

ر.إ

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