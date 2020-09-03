المنافذ الحدودية : ضبط عجلة لانتهاء نفاذية إجازة الاستيراد الخاصة بها

2020/09/03 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار عن ضبط عجلة نوع (هونداي سوناتا) موديل 2018 المنشأ امريكي أنجزت معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي بدون تنزيل الكمية وانتهاء نفاذية إجازة الاستيراد الخاصة بها.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان “عملية الضبط خارج […]

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