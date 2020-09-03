ذا روك يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/09/03 | 10:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن النجم والمصارع الأمريكي دوين جونسون، صاحب لقب "ذا روك"، عن إصابته وأسرته المكونة من زوجته المغنية الأمريكية لورين هشيان وابنتيهما بفيروس كورونا.وبث "ذا روك" مقطعا في حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" قال فيه إنه لم تظهر عليه أية أعراض خاصة بالفيروس، غير أن ابنتيه جاسمين 4 أعوام وتيانا عامين، ظهرت عليهما أعراض عبارة عن التهاب في الحلق.وأوضح جونسون البالغ من العمر 48 عاما أنه وعائلته يتلقون العلاج حاليا للتعافي، لافتا ألى أنه أصيب وأسرته بكورونا، عقب مخالطة أصدقاء مقربين من العائلة، منوها بأنهم جميعا يتحسنون حاليا.وأكد "ذا روك" أن الإصابة بفيروس كورونا خطيرة، ولا بد من مواجهتها بالإجراءات الاحترازية، مشددا على أنه وأسرته يواجهون واحدا من أصعب التحديات على الإطلاق بعد الإصابة بهذا المرض.وترك "ذا روك" نصائح عدة في تعليقه على مقطع الفيديو، قال فيها: "رسالتي لكم جميعا حول العالم..كن منضبطا"، متابعا أنه "لا بد من تعزيز نظام المناعة لدى أي شخص".ودعا جونسون متابعيه أن يلتزموا بصحتهم جيدا وأن يرتدوا الأقنعة والكمامات التزاما بالإجراءات الاحترازية، كون هذا حماية للعائلة أولا وللبشر ككل.محمد

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