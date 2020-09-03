في سعي للقضاء على الظاهرة.. عقوبات رادعة تستهدف

2020/09/03 | 10:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وسائل إعلام جزائرية أن قانون مكافحة عصابات الأحياء قد دخل حيز التنفيذ مع توقيع الرئيس عبد المجيد تبون على قانون خاص بمحاربة تلك الظاهرة التي باتت تؤرق الناس لاسيما في المدن الكبرى.

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