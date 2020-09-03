المستقلة تنشر اسعار صرف العملات الاجنبية والنفط

2020/09/03 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تنشر “وكالة الصحافة المستقلة” قائمة بأسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن النفيسة والنفط اليوم الخميس 3 أيلول 2020 وفق رصد متخصصين.اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,500 سعر شراء الدولار : 122,500 ———————————————————— العملات العالمية الأجنبية اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,00 دولار الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند […]

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