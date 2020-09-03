وزارة الشباب : استئناف الاعمال في مشروع ملعب الموصل الاولمبي

2020/09/03 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن استئناف عمل الشركة المنفذة لمشروع ملعب الموصل الاولمبي بعد الاتفاق على حل جميع الأمور الإدارية والمالية التي حالت دون استمرار العمل في الفترة السابقة.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الخميس ، انه “بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بـضرورة إكمال وانجاز المشاريع […]

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