أمانة بغداد: حملات خدمية مكثفة في ساحة التحرير وسط بغداد (صور)

2020/09/03 | 10:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن حملات مكثفة لتنظيف وغسل ساحة التحرير والمناطق المحيطة لها.



وذكر اعلام الامانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 ايلول 2020)، ان "ملاكات بلدية الرصافة وبمتابعة مكتب امين بغداد مستمرة باجراء حملات مكثفة في ساحة التحرير والمناطق والشوارع المحيطة بها".

واضاف البيان ان "الحملة تتضمن تنظيف وغسل الساحة بالاضافة الى تنظيف وتسليك مشبّكات المجاري وتوفير عدد من السيارات الحوضية في المواقع المذكورة".

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