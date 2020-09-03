تقرير يحلل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى العراق

2020/09/03 | 10:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … حلل تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية ، زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى العراق، فيما عدّها رسالة غير مباشرة الى تركيا، وبيّن ان الرئيس الفرنسي تجنب الاشارة الى ايران والفصائل التابعة لها.وذكرت الصحيفة ، ان “باريس تتحرك وفق استراتيجية تتناقض مع مواقف واشنطن ضد إيران وأذرعها في المنطقة، وأنها تضع المصالح الفرنسية […]

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