النزاهة تضبط اكثر من 20 الف علبة دواء منتهية الصلاحية في البصرة

وأضافت إن ملاكات المديرية التي انتقلت إلى ميناء أم قصر الشمالي، قامت خلال عمليتين منفصلتين بضبط (8) حاوياتٍ بداخلها (30) عجلة مختلفة الأنواع دون الموديل وممنوع دخولها للبلاد معدة للتهريب، موضحة أن العجلات كانت مخبأة خلف بضاعة تضمُّ ملابس مختلفة الأنواع.
وتابعت الدائرة إنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات في العمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على السيد قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
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