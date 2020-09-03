النزاهة تضبط اكثر من 20 الف علبة دواء منتهية الصلاحية في البصرة

2020/09/03 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن قيامها بتنفيذ ثلاث عمليات ضبطٍ في محافظة البصرة، مبينة أن العمليَّات أسفرت عن ضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية وحاوياتٍ مُعدَّةٍ للتهريب. الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليات الضبط، أشارت إلى أن ملاكات مديرية تحقيق البصرة، تمكنت بعد التحري وجمع المعلومات، من ضبط أدوية طبية للعلاج البشري منتهية الصلاحية في عددٍ من المذاخر في البصرة، لافتة إلى ضبط (20,981) علبة دواء مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية في (4) مذاخر في مركز المحافظة، بعضها لا يحتوي شهادة فحص وتسجيل.

وأضافت إن ملاكات المديرية التي انتقلت إلى ميناء أم قصر الشمالي، قامت خلال عمليتين منفصلتين بضبط (8) حاوياتٍ بداخلها (30) عجلة مختلفة الأنواع دون الموديل وممنوع دخولها للبلاد معدة للتهريب، موضحة أن العجلات كانت مخبأة خلف بضاعة تضمُّ ملابس مختلفة الأنواع.

وتابعت الدائرة إنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات في العمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على السيد قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

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