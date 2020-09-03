استهداف مقر شركة أمنية بريطانية بمنطقة القادسية بصاروخ كاتيوشا

2020/09/03 | 10:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ استهدف صاروخ نوع كاتيوشا بشكل مباشر مقر شركة أمنية بريطانية بمنطقة القادسية في بغداد.وذكر مصدر أمني اليوم:" ان الصاروخ استهدف مقر الشركة الأمنية البريطانية/ G4S/ وخلف اضراراً مادية فيها، مشيرا الى ان هذه الشركة مكلفة بحماية مطار بغداد الدولي"./انتهى7

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