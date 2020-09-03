انجاز المرحلة الاولى من مشروع تبليط بعقوبة - بني سعد بعد توقف العمل به عدة سنوات

2020/09/03 | 10:56 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة الطرق والجسور في محافظة ديالى عن انجاز مشروع تبليط طريق بعقوبة القديم - بني سعد بكلفة / 6 / مليارات دينار .وقال هاني غازي مدير الطرق والجسور لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان شركة محلية وباشراف كوادرنا الهندسية اكملت انجاز مشروع تبليط الطريق الرئيسي الرابط بين بعقوبة - خان بني سعد جنوب غرب بعقوبة وبطول / 11/ كم و / 750 / مترا ضمن المرحلة الاولى .واضاف ان العمل بالمشروع توقف منذ / 6 / سنوات بسبب الاوضاع الامنية .



لافتا الى ان المشروع سيشمل وضمن المرحلة الثانية والتي ستنطلق في الفترة المقبلة تبليط / 23 / كم من ناحية بني سعد وصولا الى العاصمة بغداد ./انتهى

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