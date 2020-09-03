2020/09/03 | 10:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 2826 حبة مخدّرة غربي الموصل شمالي البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن العراقي يلقي القبض على تاجري مخدرات بكمين محكم غربي الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن العراقي يلقي القبض على تاجري مخدرات بكمين محكم غربي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).