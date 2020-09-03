2020/09/03 | 10:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية الاعتقال تمت وفق قانون حماية المستهلك - لقطة لأحد العاملين وهو يلعق بأصبعه الطحينة قبل تعليبها وتصديرها - صور: وسائل التواصل الاجتماعي

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