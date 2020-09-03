مقتل رجل أسود على يد الشرطة في واشنطن

2020/09/03 | 10:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – قتل رجل أسود الأربعاء في واشنطن على يد شرطة المدينة فيما تشهد الولايات المتحدة حركة تاريخية ضد العنصرية وعنف القوات الأمنية.وقالت السلطات إن عناصر من الشرطة كانوا موجودين في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة بعد الساعة 16,00 بقليل (20,00 ت غ) للتحقيق في تقارير عن “مسلحين في سيارة”.وأوضح قائد […]

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