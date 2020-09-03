واشنطن تطلب من الولايات الاستعداد لتوزيع لقاح لكوفيد-19 بحلول تشرين الثاني

2020/09/03 | 10:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- (أ ف ب) – طلبت السلطات الصحيّة الأميركية من حكومات الولايات اتّخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون جاهزة، بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، لتوزيع لقاح محتمل مضادّ لمرض كوفيد-19، بحسب وثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها “سي دي سي” في رسالة أرسلها إلى […]

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