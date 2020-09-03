2020/09/03 | 11:00 - المصدر: عين العراق

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الخميس 3 سبتمبر 2020 | 10:48 صباحاً | عدد القراءات : 13

صحة ديالى تعلن تسجيل 69 اصابة بمرض كورونا و 108حالة شفاء وحالتي وفاة

بغداد/...



اعلنت دائرة صحة ديالى اليوم تسجيل 69 اصابة جديدة بفايروس كورونا و 108 حالة شفاء .

وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى في تصريح صحفي : ان نتائج الفحص المختبري ل 474 مسحة أظهرت اصابة 69 حالة و 108 حالة شفاء و حالتي وفاة .

واضاف ان حالات الشفاء بلغت الى الان 6459 حالة وهي تشكل نسبة 90% من مجمل الاصابات المؤكدة البالغة 7188 اصابة فيما بلغ عدد حالات الوفاة منذ ظهور المرض 174 حالة".انتهى4

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