التربية النيابية: توصيات خلية أزمة الوزارة حبر على ورق

2020/09/03 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..علقت عضو لجنة التربية النيابية هدى جار الله، الخميس، على توصيات خلية الأزمة في وزارة التربية، عادة اياها حبرا على ورق.وقال جار الله في تصريح لـ/المعلومة/، إن “توصيات خلية الأزمة في وزارة التربية تفتقر لأي تخطيط علمي من حيث قلة الأبنية المدرسية”.وأضافت أن “هذه التوصيات لايمكن تطبيقها على ارض الواقع”، مشيرة […]

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