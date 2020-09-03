النزاهة تضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية بأربعة مذاخر في البصرة

2020/09/03 | 11:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

كشفت هيأة النزاهة ،اليوم الخميس،ضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية بأربعة مذاخر في البصرة.

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليات الضبط، أشارت إلى أن ملاكات مديرية تحقيق البصرة، تمكنت بعد التحري وجمع المعلومات، من ضبط أدوية طبية للعلاج البشري منتهية الصلاحية في عدد من المذاخر في البصرة، لافتا انه"تم ضبط (20,981) علبة دواء مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية في (4) مذاخر في مركز المحافظة، بعضها لا يحتوي شهادة فحص وتسجيل".

واضاف ان"ملاكات المديرية التي انتقلت إلى ميناء أم قصر الشمالي، قامت خلال عمليتين منفصلتين بضبط (8) حاويات بداخلها (30) عجلة مختلفة الأنواع دون الموديل وممنوع دخولها للبلاد معدة للتهريب، موضحا أن "العجلات كانت مخبأة خلف بضاعة تضم ملابس مختلفة الأنواع".

واشار الى انه" تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات في العمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

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