احوال الطقس : استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الاسبوع المقبل

2020/09/03 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … توقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس، ارتفاعاً بدرجات الحرارة ليكون الطقس مشمساً حاراً جداً مع ارتفاع للرطوبة، ويستمر ذلك حتى الأسبوع المقبل.اخبار العراق

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