الحلبوسي يبحث مع رئيس الوطني الكردستاني الاستعدادات للانتخابات المقبلة

2020/09/03 | 11:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي ان الأخير “استقبل، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي”.

وأوضح أن “اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار، وحلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحسب الدستور”.

وبين ان “اللقاء بحث موضوع الانتخابات، والتأكيد على ضرورة استكمال جميع الاستعدادات للانتخابات المقبلة”.

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