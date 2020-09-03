العمليات المشتركة: القوة الجوية لديها الامكانية لصيانة وادامة طائرات اف-16

2020/09/03 | 11:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، ان قيادة القوات الجوية تمتلك الامكانيات الفنية والهندسية لصيانة وادامة طائرات اف-16 الاميركية.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاحي، في تصريح صحفي، اليوم (3 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "برنامج F16 بدأ العمل به منذ عام 2011 اذ تم توقيع عقد وارسال الملاكات الفنية للتدريب واعدادها لغرض تأهيل وتسلم هذا النوع من الطائرات".

واوضح، أن "الملاكات الفنية والمهندسين اصبح لديهم القدرة على القيام بعملية صيانة وتسليح وتهيئة هذه المقاتلة المتطورة"، مبينا ان "اغلب جيوش العالم لا تمتلك هذا النوع من المقاتلات، اذ تحتاج الى دقة العمل وامكانات عالية لاسيما الطيارون ممن يقودون هذا النوع من الطائرات".

واضاف الخفاجي، أن "العراق نجح في تهيئة البنى التحتية والملاك الفني والهندسي للقيام بالكثير من الاعمال والارتقاء الى مستوى الطموح في صيانة وادامة هذا النوع المتطور من الطائرات".

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