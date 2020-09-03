2020/09/03 | 11:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي.





وناقش اللقاء بحسب بيان لمكتب الحلبوسي "تطورات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار، وحلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحسب الدستور".

كما بحث اللقاء "موضوع الانتخابات، والتأكيد على ضرورة استكمال جميع الاستعدادات للانتخابات المقبلة".

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وقيادي كردي يؤكدان ضرورة استكمال جميع الاستعدادات للانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وقيادي كردي يؤكدان ضرورة استكمال جميع الاستعدادات للانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).