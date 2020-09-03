مبادرة ماكرون بين الصفقات التجارية ونزع سلاح الميليشيات.. هل تحقق فعلا

2020/09/03 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يزيح الرئيس الفرسي إيمانويل ماكرون، اللثام عن تفاصيل أوسع بشأن مبادرته الجديدة في العراق، والرامية لحماية "سيادة" البلد الغني بالنفط.

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