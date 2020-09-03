علاج ’الجائحة’: اختبارات سريرية جديدة لشركتين فرنسية وبريطانية

2020/09/03 | 11:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، ونظيرتها البريطانية جلاكسو سميثكلاين، تجربة سريرية لاختبار لقاح بروتيني لمرض كوفيد-19، في إطار سعي شركات المستحضرات الطبية لتطوير علاجات للجائحة.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما "بدأتا المرحلة الأولى من اختبار على مرحلتين للقاح الذي تأملان طرحه في جميع أنحاء العالم".

ويستخدم اللقاح التكنولوجيا التي تستعملها سانوفي في إنتاج لقاح الانفلونزا الموسمي وتكنولوجيا خاصة بشركة جلاكسو سميثكلاين.

وتعمل شركات الأدوية والحكومات في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات لجائحة كوفيد-19 التي راح ضحيتها أكثر من 861 ألفا وعطلت النشاط الاقتصادي.

وأضافت سانوفي وجلاكسو إنهما "تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر كانون الأول 2020 وإذا كانت النتائج إيجابية فستخططان لطلب موافقة السلطات المعنية على اللقاح في النصف الأول من 2021".

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