مجلس النواب يبدأ فصله التشريعي الجديد ويباشر اعماله السبت

2020/09/03 | 11:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب انطلاق الفصل التشريعي الجديد ابتداء من اليوم الخميس على ان يباشر المجلس اعماله يوم السبت القادم.الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان صحفي قالت بانه على جميع الدوائر المعنية أجراء اللازم و تهيئة المستلزمات و التحضيرات اللازمة من اجل انعقاد الجلسات، واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والاستعداد لعقد الجلسات عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة اذا تطلب الامر صحياموقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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