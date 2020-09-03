الصحة: مناقشات مستمرة مع التربية بشأن العام الدراسي المقبل

2020/09/03 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع - محمد الطالبي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، ان هناك مناقشات مستمرة مع وزارة التربية لاتخاذ قرار بشأن العام الدراسي المقبل.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "هناك تنسيقاً عالياً ما بين وزارتي الصحة والتربية، بشأن امتحانات السادس الاعدادي"، مبينا ان "هناك فرقاً طبية لمتابعة حالات الطلبة في القاعات الامتحانية".

واضاف، ان "التنسيق بين الوزارتين سيستمر لغرض بحث آلية التعليم لاسيما في ما يخص العام الدراسي المقبل و ان الوزارتين تحرصان على عدم ضياع الطلبة سنة دراسية من حياتهم"، مؤكدا ان "المناقشات مستمرة لاتخاذ قرار نهائي بشان دوام العام الدراسي المقبل".

واشار الى ان "تجارب الدول في هذا المجال تؤخذ بنظر الاعتبار".

وذكر في وقت سابق المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللجنة المشكلة للنظر بآلية العام الدراسي الجديد رفعت توصياتها الى الوزير لغرض المصادقة عليها"، لافتا الى ان "الوزير حتى الان لم يصادق على هذه التوصيات".

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