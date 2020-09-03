2020/09/03 | 12:02 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 3 سبتمبر 2020 | 11:47 صباحاً | عدد القراءات : 26

الحلبوسي يبحث مشاكل بغداد واربيل والانتخابات المقبلة

بغداد/..بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس، مع مسؤول كردي مشاكل بغداد واربيل والانتخابات المقبلة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقته"عين العراق نيوز" ، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار، وحلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحسب الدستور".

وتابع: "كما بحث اللقاء موضوع الانتخابات، والتأكيد على ضرورة استكمال جميع الاستعدادات للانتخابات المقبلة".انتهى4

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