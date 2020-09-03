اعتقال 3 متهمين وضبط 23 عجلة مهربة في البصرة

2020/09/03 | 12:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

ألقت وكالة الاستخبارات العاملة في وزارة الداخلية، الخميس، القبض على (٣) متهمين وضبط (٢٣) عجلة مهربة دون الموديل في البصرة.وقالت الوكالة، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إنه “بعد ورود معلومات من أحد المصادر الاستخبارية حول وجود عملية تهريب للسيارات دون الموديل، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريقا للعمل المختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في البصرة بوزارة الداخلية”.وأضافت، أنه “تم نصب كمين محكم لهم في البوابة الرئيسة لميناء ام قصر وإلقاء القبض على (٣) متهمين بحوزة أحدهم مسدس غير مرخص، وضبط (٢٣) عجلة دون الموديل مهربة بأوراق مزورة من الميناء”، مبينة أنه “تم ضبط العجلات بمحضر ضبط أصولي وإحالتها مع المتهمين للجهات المختصة”.انتهى/25

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